Директор медицинского центра стала подозреваемой по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России
13:58, 12 февраля 2018
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Следственные органы, расследующие смерть актера Дмитрия Марьянова, нашли основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс».

Она заподозрена в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии (часть 1 статьи 238 УК РФ). Имя директора центра в сообщении СК не приводится.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре. Установлено, что в указанном центре Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту.  Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, актеру продолжительное время не вызывали «скорую», чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.

Следственный комитет России
Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Ему было 47 лет.
Актер скончался по пути в больницу после того, как ему стало плохо на даче у друзей в подмосковном городе Лобня. Друзья Марьянова пытались самостоятельно доставить его в медицинское учреждение из-за повышенной загруженности скорой помощи.
По факту смерти актера СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (часть 2 статьи 109 УК РФ). 
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