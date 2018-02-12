Директор медицинского центра стала подозреваемой по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре. Установлено, что в указанном центре Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту. Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, актеру продолжительное время не вызывали «скорую», чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.