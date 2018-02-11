Российские телеканалы изменили программу из-за крушения Ан-148
16:45, 11 февраля 2018
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НТВ и Первый канал убрали из эфира развлекательные программы в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье.
На НТВ убрали из вечернего эфира программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе телеканала.
Первый канал снял с эфира передачу «Что? Где? Когда?», которая должна была выйти в воскресенье в 22:30 мск. Что будет показано вместо интеллектуальной игры, пока не известно, рассказала пресс-секретарь канала Лариса Крымова.
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва-Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье. На борту самолета, потерпевшего крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По имеющимся данным, все пассажиры и экипаж погибли.