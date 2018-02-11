Российские телеканалы изменили программу из-за крушения Ан-148

НТВ и Первый канал убрали из эфира развлекательные программы в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье.

На НТВ убрали из вечернего эфира программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе телеканала.

Первый канал снял с эфира передачу «Что? Где? Когда?», которая должна была выйти в воскресенье в 22:30 мск. Что будет показано вместо интеллектуальной игры, пока не известно, рассказала пресс-секретарь канала Лариса Крымова.