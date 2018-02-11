Обнаружен «черный ящик» разбившегося в Подмосковье Ан-148

Обновление: Найденный на месте крушения Ан-148 «черный ящик» — прибор регистрации параметров полета. Параметрический самописец в удовлетворительном состоянии, его передали на расшифровку. Поиск второго «черного ящика» — речевого самописца — продолжается.

На месте крушения самолета Ан-148 обнаружен один из бортовых самописцев, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Кроме того, в районе падения найдены обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

В поисковых работах на месте крушения задействованы более 400 человек и 70 единиц техники. Поисковые работы будут продолжаться всю ночь.