Обнаружен «черный ящик» разбившегося в Подмосковье Ан-148
15:12, 11 февраля 2018
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Обновление: Найденный на месте крушения Ан-148 «черный ящик» — прибор регистрации параметров полета. Параметрический самописец в удовлетворительном состоянии, его передали на расшифровку. Поиск второго «черного ящика» — речевого самописца — продолжается.
На месте крушения самолета Ан-148 обнаружен один из бортовых самописцев, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Кроме того, в районе падения найдены обломки фюзеляжа и тела двух погибших.
В поисковых работах на месте крушения задействованы более 400 человек и 70 единиц техники. Поисковые работы будут продолжаться всю ночь.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. Самолет упал около деревни Степановское Раменского района Московской области.
Самолет следовал из Москвы в Орск. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.
По предварительной версии, причиной крушения могли стать неполадки при взлете самолета.
В связи с крушением МЧС открыло «горячую линию»: 8-800-775-17-17. Список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148 опубликован на сайте ведомства.