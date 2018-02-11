Мэрия Москвы предупредила о новом сильном снегопаде

В Москве к утру понедельника, 12 февраля, может выпасть до 6 сантиметров снега, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.

Сотрудники ЖКХ особое внимание уделяют уборке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к станциям метро, сказал он.

Ранее в воскресенье департамент транспорта призвал водителей из-за прогнозируемых сложных погодных условий пересесть на общественный транспорт.

«Транспортный комплекс полностью готов к работе в условиях непогоды и делает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным», — цитировало РИА Новости сообщение департамента.

В свою очередь директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в ближайшее время в Москве и Подмосковье установится комфортная погода. «Снегопада не будет больше, только сегодня [11 февраля] небольшой снежок, но не сопоставимый с тем, что было», — сказал он.