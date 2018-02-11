Из Сирии в Чечню вернулся батальон военной полиции

В Чечню прибыл батальон военной полиции Минобороны РФ, который около полутора лет нес службу в Сирии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

«393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой», — написал Кадыров, добавив, что батальон военной полиции нес службу в Алеппо.