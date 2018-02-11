Из Сирии в Чечню вернулся батальон военной полиции
В Чечню прибыл батальон военной полиции Минобороны РФ, который около полутора лет нес службу в Сирии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.
«393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой», — написал Кадыров, добавив, что батальон военной полиции нес службу в Алеппо.
О том, что в Сирию отправляется батальон военной полиции из Чечни стало известно в декабре 2016 года. Некоторые СМИ опубликовали видео с церемонии в Чечне перед отправкой военных полицейских в Сирию. Видео вскоре было удалено, и, по неподтвержденным данным, возбуждено уголовное дело о его утечке в СМИ. В конце января глава республики Рамзан Кадыров подтвердил, что военные полицейские из Чечни были отправлены в Сирию.
Алеппо — крупнейший город Сирии. С лета 2012 года по декабрь 2016 года значительная часть города находилась под контролем противников президента Башара Асада. После того, как Россия в сентябре 2015 года начала военную кампанию в Сирии, авиация ВВС РФ, в числе прочего, поддерживала наступление правительственных сил на Алеппо.