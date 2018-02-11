Глава «Ростеха»: все фигуранты «кремлевского списка» поддерживают Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью The Washington Post, что «кремлевский список», в который включены «особо приближенные» к президенту РФ Владимиру Путину чиновники и бизнесмены, не будет иметь того эффекта, на который рассчитывают США.
«Все попавшие в этот список поддерживают Путина», — сказал Чемезов.
Также глава «Ростеха» предупредил об опасности новой гонки вооружений, которая, по его мнению, может начаться из-за обновленной ядерной доктрины США. «Мы будем вынуждены делать то же, что и американцы», — заявил Чемезов.
В интервью The Washington Post глава «Ростеха» также сообщил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, ничего не делает для восстановления российско-американских отношений, и отметил, что снятие санкций пошло бы на пользу обеим странам.
«Они думают, что люди в этом списке расстроятся, придут к американцам и скажут: „Мы с вами“ и „Давайте свергнем Путина вместе“. Но эффект противоположенный», — сказал Чемезов (англ.яз.).