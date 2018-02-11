Глава «Ростеха»: все фигуранты «кремлевского списка» поддерживают Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью The Washington Post, что «кремлевский список», в который включены «особо приближенные» к президенту РФ Владимиру Путину чиновники и бизнесмены, не будет иметь того эффекта, на который рассчитывают США.

«Все попавшие в этот список поддерживают Путина», — сказал Чемезов.

Также глава «Ростеха» предупредил об опасности новой гонки вооружений, которая, по его мнению, может начаться из-за США. «Мы будем вынуждены делать то же, что и американцы», — заявил Чемезов.

В интервью The Washington Post глава «Ростеха» также сообщил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, ничего не делает для восстановления российско-американских отношений, и отметил, что снятие санкций пошло бы на пользу обеим странам.