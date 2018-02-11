Глава «Ростеха»: все фигуранты «кремлевского списка» поддерживают Путина

The Washington Post
07:22, 11 февраля 2018
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью The Washington Post, что «кремлевский список», в который включены «особо приближенные» к президенту РФ Владимиру Путину чиновники и бизнесмены, не будет иметь того эффекта, на который рассчитывают США.

«Все попавшие в этот список поддерживают Путина», — сказал Чемезов.

Также глава «Ростеха» предупредил об опасности новой гонки вооружений, которая, по его мнению, может начаться из-за обновленной ядерной доктрины США. «Мы будем вынуждены делать то же, что и американцы», — заявил Чемезов.

В интервью The Washington Post глава «Ростеха» также сообщил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, ничего не делает для восстановления российско-американских отношений, и отметил, что снятие санкций пошло бы на пользу обеим странам.

«Они думают, что люди в этом списке расстроятся, придут к американцам и скажут: „Мы с вами“ и „Давайте свергнем Путина вместе“. Но эффект противоположенный», — сказал Чемезов (англ.яз.).

The Washington Post
Минфин США в конце января представил так называемый «кремлевский список», в который вошли «особо приближенные к Путину» российские чиновники и бизнесмены. В списке 210 человек, в том числе все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов.
Предполагается, что в отношении фигурантов списка будут введены санкции, однако какими именно будут ограничительные меры и на кого они будут распространяться, пока не объявлено.
Сергей Чемезов включен в «кремлевский список», а на возглавляемый им «Ростех» наложены американские санкции.

"Кремлевский список"

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