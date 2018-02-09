В Краснодаре арестовали координатора движения «Голос». Он собирался читать лекции наблюдателям из штаба Навального

ОВД-Инфо
14:16, 9 февраля 2018
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В Краснодаре полицейские задержали координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» Давида Канкию, который должен был читать лекции о наблюдении на выборах в местном штабе Алексея Навального.

При задержании полицейские заявили ему, что его машина находится в розыске, а сам он подозревается в совершении преступлений. Позже суд арестовал его на пять суток за неповиновение полицейским (статья 19.3 КоАП). Канкия говорит, что «дело полностью сфабриковано», поскольку он «не оказывал никакого сопротивления».

Опубликовано Давидом Канкией 9 февраля 2018 г.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» — главная общественная организация по независимому наблюдению за выборами в России.
Сторонники Алексея Навального, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты РФ, призывают к «забастовке избирателей». Кампания подразумевает неучастие в голосовании и пристальное наблюдение за ходом выборов.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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