В Фонд социального страхования в Ингушетии пришли с обыском

В Ингушетии в республиканском отделении Фонда социального страхования прошли обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В отделении фонда были изъяты документы, рассказал собеседник агентства, не став уточнять, в рамках какого расследования проводился обыск.

По словам источника, обыск проводили не сотрудники местных правоохранительных органов, а «прикомандированные».

Официальных комментариев по поводу обыска в Фонде соцстрахования в Ингушетии, пока не поступало.