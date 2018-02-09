В Фонд социального страхования в Ингушетии пришли с обыском
В Ингушетии в республиканском отделении Фонда социального страхования прошли обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В отделении фонда были изъяты документы, рассказал собеседник агентства, не став уточнять, в рамках какого расследования проводился обыск.
По словам источника, обыск проводили не сотрудники местных правоохранительных органов, а «прикомандированные».
Официальных комментариев по поводу обыска в Фонде соцстрахования в Ингушетии, пока не поступало.
В начале февраля стало известно о масштабных проверках государственных органов в Дагестане. Под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств были взяты несколько высокопоставленных чиновников, включая и. о. премьер-министра республики и двух его заместителей. В республике, как сообщалось, работают представители центральных аппаратов СК, МВД и ФСБ.