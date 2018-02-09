Работа американского правительства заблокирована второй раз за месяц. Из-за одного сенатора

Обновление. Около 9:30 по Москве Сенат США на повторном голосовании одобрил продление финансирования правительства.

Американское правительство приостановило свою работу из-за того, что Сенат США не смог согласовать продление финансирования. Это произошло в ходе заседания в ночь на 9 февраля по Москве.

Ожидается, что Сенат вновь вынесет вопрос на голосование еще до утра пятницы по местному времени, поэтому блокировка работы правительства не скажется на жителях США.

Голосование по бюджетному вопросу сорвалось из-за сенатора-республиканца Рэнда Пола, который потребовал ввести жесткие ограничения на расходную часть законопроекта.