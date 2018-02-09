Работа американского правительства заблокирована второй раз за месяц. Из-за одного сенатора

The New York Times
05:20, 9 февраля 2018
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Обновление. Около 9:30 по Москве Сенат США на повторном голосовании одобрил продление финансирования правительства.

Американское правительство приостановило свою работу из-за того, что Сенат США не смог согласовать продление финансирования. Это произошло в ходе заседания в ночь на 9 февраля по Москве.

Ожидается, что Сенат вновь вынесет вопрос на голосование еще до утра пятницы по местному времени, поэтому блокировка работы правительства не скажется на жителях США.

Голосование по бюджетному вопросу сорвалось из-за сенатора-республиканца Рэнда Пола, который потребовал ввести жесткие ограничения на расходную часть законопроекта.

«Сегодня я намерен поставить вопрос ребром. Я хочу, чтобы всем было неприятно. Я хочу, чтобы мы ответили избирателям на вопрос „Почему вы были против дефицита при президенте Бараке Обаме, но сейчас поддерживаете дефицитный бюджет республиканцев?“», — заявил Пол (англ. яз.).

The New York Times
Финансирование американского правительства прерывается второй раз за месяц — в январе блокировка продлилась три дня.
Главный спорный вопрос в законопроекте о бюджете — будущее мигрантов в США. Оппозиционеры-демократы требуют, чтобы документ включал в себя гарантии для детей нелегальных мигрантов, программу по поддержке которых в сентябре 2017 года отменил президент Дональд Трамп.

Как блокируют правительство в США

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