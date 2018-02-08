Жительница Красноярска отсудила 23 тысячи рублей по делу о снимке пасхального кулича и яиц. Верующие увидели в нем фаллический символ

Суд обязал министерство финансов России заплатить почти 23 тысячи рублей жительнице Красноярска Ирине Кудиновой, выложившей во «ВКонтакте» фотографию пасхального кулича и яиц, которую местные верующие приняли за фаллический символ. Об этом сообщает правозащитная группа «Агора».

Кудинова подала иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности. Весной 2017 года на нее составили протокол за осквернение предметов религиозного почитания. Поводом стала выложенная Кудиновой во «ВКонтакте» фотография пасхального кулича и яиц, на которую пожаловался иерей красноярского храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех и некоторые его прихожане.

Кудиновой грозил штраф до 50 тысяч рублей либо до 120 часов обязательных работ, но мировой судья прекратил дело из-за отсутствия состава административного правонарушения.