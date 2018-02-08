В Португалии сотрудника спецслужб осудили за шпионаж в пользу России

Лиссабонский суд приговорил сотрудника португальской службы внешней разведки Фредерику Карвалью Жиу к семи годам заключения за коррупцию и шпионаж в пользу России, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Португалии Lusa.

Фредерику Карвалью Жиу был задержан в 2016 году в Риме, где, по данным португальской контрразведки, за 10 тысяч евро наличными продал своему российскому связному секретные сведения, связанные с Евросоюзом и НАТО. Позже Карвалью Жиу был экстрадирован в Португалию.