В Краснодарском крае задержали студента, который затушил сигарету об икону. Против него могут возбудить уголовное дело

Полиция задержала студента Егора Гришина, опубликовавшего в инстаграме фото, на котором он тушит сигарету об икону на ограде храма в станице Мартанской, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД России по Краснодарскому краю.

Студент задержан за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ (станица Мартанская — часть города). Мировой судья рассмотрит его административное дело 9 февраля.