Спортивный арбитраж отказался рассматривать апелляции шести россиян
Специальный филиал Спортивного арбитражного суда, открывшийся в южнокорейском Пхенчхане, отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов и группы из семи тренеров и врачей, оспаривающих у МОК свой недопуск на зимнюю Олимпиаду-2018.
В решении говорится, что арбитражная комиссия не обладает соответствующей юрисдикцией для выноса вердикта.
Заявления в арбитраж против Международного олимпийского комитета подавали:
- Татьяна Бородулина (шорт-трек)
- Павел Кулижников (конькобежный спорт)
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых (биатлон)
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Денис Юсков (конькобежный спорт)
Второй иск к МОК от группы тренеров и врачей подавали Павел Абраткевич, Виктор Сивков, Анна Вычик, Евгений Зыков, Анатолий Челышев, Данил Чабан и Константин Полтавец.
9 февраля, за несколько часов до открытия Олимпиады в Пхенчхане, Спортивный арбитраж должен огласить решение о допуске на Игры еще 47 россиян.
13 российских спортсменов и два тренера были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за обвинений в употреблении допинга, однако затем обвинения против них были сняты.
Еще 32 спортсмена, включая лидеров сборной Виктора Ана и Антона Шипулина, вообще не упоминались в расследованиях ВАДА, однако МОК все равно не пригласил их на Игры.
Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане из-за антидопингового скандала. По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.