Спортивный арбитраж отказался рассматривать апелляции шести россиян

Спортивный арбитражный суд
11:21, 8 февраля 2018
Надежный источник

Специальный филиал Спортивного арбитражного суда, открывшийся в южнокорейском Пхенчхане, отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов и группы из семи тренеров и врачей, оспаривающих у МОК свой недопуск на зимнюю Олимпиаду-2018.

В решении говорится, что арбитражная комиссия не обладает соответствующей юрисдикцией для выноса вердикта.

Заявления в арбитраж против Международного олимпийского комитета подавали:

  • Татьяна Бородулина (шорт-трек)
  • Павел Кулижников (конькобежный спорт)
  • Александр Логинов (биатлон)
  • Ирина Старых (биатлон)
  • Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
  • Денис Юсков (конькобежный спорт)

Второй иск к МОК от группы тренеров и врачей подавали Павел Абраткевич, Виктор Сивков, Анна Вычик, Евгений Зыков, Анатолий Челышев, Данил Чабан и Константин Полтавец.

9 февраля, за несколько часов до открытия Олимпиады в Пхенчхане, Спортивный арбитраж должен огласить решение о допуске на Игры еще 47 россиян.
13 российских спортсменов и два тренера были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за обвинений в употреблении допинга, однако затем обвинения против них были сняты.
Еще 32 спортсмена, включая лидеров сборной Виктора Ана и Антона Шипулина, вообще не упоминались в расследованиях ВАДА, однако МОК все равно не пригласил их на Игры.
Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане из-за антидопингового скандала. По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Россияне на зимней Олимпиаде-2018

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме