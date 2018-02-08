Спортивный арбитраж отказался рассматривать апелляции шести россиян

Специальный филиал Спортивного арбитражного суда, открывшийся в южнокорейском Пхенчхане, отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов и группы из семи тренеров и врачей, оспаривающих у МОК свой недопуск на зимнюю Олимпиаду-2018.

В решении говорится, что арбитражная комиссия не обладает соответствующей юрисдикцией для выноса вердикта.

Заявления в арбитраж против Международного олимпийского комитета подавали:

Татьяна Бородулина (шорт-трек)

Павел Кулижников (конькобежный спорт)

Александр Логинов (биатлон)

Ирина Старых (биатлон)

Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)

Денис Юсков (конькобежный спорт)

Второй иск к МОК от группы тренеров и врачей подавали Павел Абраткевич, Виктор Сивков, Анна Вычик, Евгений Зыков, Анатолий Челышев, Данил Чабан и Константин Полтавец.