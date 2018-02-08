Полиция опровергла случаи нападений москвичей на снегоуборщиков

Московская полиция не получала с 3 по 6 февраля заявлений о каких-либо правонарушениях в отношении работников коммунальных служб столицы, сообщили РБК источники в правоохранительных органах.

«За этот период в столице было зафиксировано три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками. По коммунальной технике и по сотрудникам коммунального хозяйства никто не стрелял», — заявил собеседник агентства.

6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал в эфире радиостанции «Вести FM», что мэрия выявила несколько случаев агрессивного поведения и нападения москвичей на коммунальщиков, расчищающих город от снега в ночное время суток.

По словам Бирюкова, в дворников кидали яйцами, а по снегоуборочной технике стреляли из травматических пистолетов. Чиновник утверждал, что полиция уже проводит проверку по факту этих инцидентов.

В начале февраля в Москве прошел рекордный снегопад — за двое суток в столице выпало 125% от месячной нормы осадков. За время уборки из города было вывезено более миллиона кубометров снега. В работах были задействованы 72 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники.