Напротив здания МИДа в Москве установят памятник Евгению Примакову

Автором памятника станет Георгий Франгулян, который ранее создал памятник поэту Булату Окуджаве на Арбате и первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству единогласно поддержала инициативу установить памятник Евгению Примакову в сквере напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади.

«Это дар городу Москве, Москва получает в подарок произведение всем известного вам автора», — сказал на заседании комиссии ее председатель Игорь Воскресенский.

Евгений Примаков умер в 2015 году, ему было 85 лет. Он возглавлял МИД России с 1996 по 1998 год.