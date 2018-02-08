МИД заявил, что американские СМИ хотят обвинить Россию в хакерских атаках во время Олимпиады
Некоторые американские СМИ планируют опубликовать «псевдорасследования» о якобы организованных Россией хакерских атаках на сайты, связанные с проведением Олимпиады в Пхенчхане. Об этом 7 февраля заявил российский МИД.
По данным ведомства, к этому могут быть причастны как «ангажированные СМИ» (МИД упоминает The Washington Post и Buzzfeed), так и «давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании». В их числе ведомство называет разработчиков антивирусов Trend Micro и Eset.
Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет.
США подозревают российские спецслужбы в организации хакерских атак. В частности, русских хакеров обвинили во взломах серверов Демократической партии накануне президентских выборов в Штатах в 2016 году.
Американские издания The Washington Post и Buzzfeed публиковали материалы о русских хакерах, а IT-компании Trend Micro и Eset заявляли об их причастности к различным атакам. В частности, Trend Micro утверждала, что они атаковали компьютеры предвыборного штаба Эммануэля Макрона во время выборов во Франции в 2017 году.
Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала россияне примут в них участие под нейтральным флагом в составе команды «Олимпийские атлеты из России».