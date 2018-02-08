МИД заявил, что американские СМИ хотят обвинить Россию в хакерских атаках во время Олимпиады

Некоторые американские СМИ планируют опубликовать «псевдорасследования» о якобы организованных Россией хакерских атаках на сайты, связанные с проведением Олимпиады в Пхенчхане. Об этом 7 февраля заявил российский МИД.

По данным ведомства, к этому могут быть причастны как «ангажированные СМИ» (МИД упоминает The Washington Post и Buzzfeed), так и «давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании». В их числе ведомство называет разработчиков антивирусов Trend Micro и Eset.