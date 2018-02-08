Бывшего полпреда Кадырова на Украине обвинили в похищении и вымогательстве

Ранее он также подозревался в совершении насилия над полицейскими и мошенничестве в особо крупном размере.

Следственный комитет предъявил новые обвинения бывшему полпреду главы Чечни на Украине Рамзану Цицулаеву — по статьям «похищение человека» и «вымогательство» УК РФ, сообщает «Коммерсант».

Рамзан Цицулаев находился в розыске с ноября 2014 года после того, как при попытке его задержания в ресторане московского отеля «Золотое кольцо» пострадали двое сотрудников полиции.

В ресторане Цицулаев встречался с женой арестованного основателя платежной системы Delta Key Андрея Новикова и получил от нее деньги за содействие в освобождении предпринимателя.

По данным следствия, Цицулаев также организовал в интересах Новикова похищение финансиста Али Закриева. Тот якобы был причастен к хищениям 110 миллионов рублей у клиентов финансово-расчетного центра Delta Key в Астрахани.

В октябре 2017 года Цицулаев был задержан спецназом СБУ на Украине (по другим данным, в Брянской области на границе с Украиной), а затем выдан российской стороне.

Рамзан Цицулаев был представителем главы Чечни на Украине с 2011 года. Он принимал участие в освобождении журналистов LifeNews и двух сотрудников военной разведки, задержанных украинской Национальной гвардией.