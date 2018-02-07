Заместителя министра здравоохранения Татарстана нашли мертвой. Она была под домашним арестом по делу о хищении

Никаких официальных сведений о причине смерти Шишмаревой не поступало. Она находилась под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева найдена мертвой в своем доме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Информация подтверждается», — сказал источник, отвечая на вопрос о том, действительно ли она была найдена мертвой.

Елена Шишмарева была задержана 1 февраля 2018 года в Казани по делу о мошенничестве путем хищения. Суд поместил ее под арест на два месяца.

Шишмареву подозревали в том, что она требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в организации АНО «Прогресс». В противном случае она угрожала перестать выделять учреждениям деньги. Сумма ущерба оценивается в 6 миллионов рублей. Шишмарева вину отрицала и обещала доказать свою правоту в суде.

Одновременно с Шишмаревой задержали профессора Казанского федерального университета Елену Фахрутдинову. Она была связана с центром «Прогресс», на заключении контрактов с которым, по версии следствия, настаивала Шишмарева. Женщины были знакомы между собой.