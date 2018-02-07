В Кемеровской области на шахте обрушилась порода. Погиб один горняк

Интерфакс
20:22, 7 февраля 2018
Надежный источник

Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

В момент обрушения в забое находились 125 человек, восемь из них работали на аварийном участке. Среди них есть один погибший и один пострадавший; остальные шестеро были эвакуированы. Спасательная операция завершена. Шахта работает в штатном режиме.

Шахта «Осинниковская» находится под управлением компании «Распадская угольная компания» группы Evraz. В 2015 году на шахте также произошло обрушение породы, при этом никто не пострадал.
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