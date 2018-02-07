В Кемеровской области на шахте обрушилась порода. Погиб один горняк

Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

В момент обрушения в забое находились 125 человек, восемь из них работали на аварийном участке. Среди них есть один погибший и один пострадавший; остальные шестеро были эвакуированы. Спасательная операция завершена. Шахта работает в штатном режиме.