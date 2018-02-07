Спортивный арбитраж принял апелляции еще 15 россиян, не допущенных до Олимпиады
Обновление. Арбитраж перенес рассмотрение жалоб россиян на 8 февраля.
Специальный филиал Спортивного арбитражного суда, открывшийся в южнокорейском Пхенчхане, принял к срочному рассмотрению вторую апелляцию российских спортсменов, не допущенных МОК к участию в зимней Олимпиаде-2018.
Заявление против Международного олимпийского комитета подали 15 спортсменов: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, саночница Татьяна Иванова и тренеры по санному спорту Альберт Демченко и по скелетону Сергей Чудинов.
Жалоба будет рассмотрена 7 февраля. В среду арбитраж также примет решение по еще одной жалобе, поданной ранее 32 россиянами.