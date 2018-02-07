Спортивный арбитраж принял апелляции еще 15 россиян, не допущенных до Олимпиады

Жалоба будет рассмотрена 7 февраля. В среду арбитраж также примет решение по еще одной жалобе, поданной ранее 32 россиянами.

Заявление против Международного олимпийского комитета подали 15 спортсменов: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, саночница Татьяна Иванова и тренеры по санному спорту Альберт Демченко и по скелетону Сергей Чудинов.

Специальный филиал Спортивного арбитражного суда, открывшийся в южнокорейском Пхенчхане, принял к срочному рассмотрению вторую апелляцию российских спортсменов, не допущенных МОК к участию в зимней Олимпиаде-2018.

1 февраля Спортивный арбитраж в Лозанне отменил пожизненный запрет на участие в олимпийских играх для 28 россиян, которые были отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил. Суд также восстановил их результаты на Олимпиаде в Сочи 2014 года.

Вслед за этим 15 спортсменов из этого списка подали заявки в МОК на участие в Играх в Пхенчхане, однако комитет усомнился в решении арбитража и отклонил заявки спортсменов.

Параллельно еще 32 российских спортсмена, не замешанных в допинговом скандале, оспорили в арбитраже свой недопуск к Олимпиаде.

Сборная России официально отстранена от участия в Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. МОК пригласил на соревнования только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.