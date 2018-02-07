Росгвардия наградила бурятского подростка за помощь пострадавшим при нападении на школу
Бурятское управление Росгвардии наградило школьника Давыда Мамонова за помощь пострадавшим при нападении на школу № 5 в Улан-Удэ. Благодарность школьнику вручил полковник полиции Иван Ванчугов.
Мамонов, как отмечается, вынес из школы девочку, которую ранили топором и не подпустил нападавшего к другим детям. Он также помогал организовать эвакуацию и тушить пожар, начавшийся из-за «коктейля Молотова».
Нападение на бурятскую школу произошло утром 19 января. Девятиклассник поджег класс и напал на учительницу и детей с топором. Пострадали семь человек. Нападавший и его предполагаемые сообщники, также учащиеся этой школы, арестованы.