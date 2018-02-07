Омбудсмен Москалькова попросила Госдуму обязать суды освобождать заключенных по болезни

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму принять закон, который обязал бы суды освобождать заключенных по болезни.

«Сегодня это не обязанность суда, а право. Проведенный нами мониторинг позволил установить, что более тысячи человек, которые получили отказ суда в освобождении, затем умерли за последние три года», — цитирует ее «Интерфакс».