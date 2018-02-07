Омбудсмен Москалькова попросила Госдуму обязать суды освобождать заключенных по болезни
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму принять закон, который обязал бы суды освобождать заключенных по болезни.
«Сегодня это не обязанность суда, а право. Проведенный нами мониторинг позволил установить, что более тысячи человек, которые получили отказ суда в освобождении, затем умерли за последние три года», — цитирует ее «Интерфакс».
Правительством РФ утвержден перечень заболеваний, препятствующих отбыванию оказаний. Согласно УК РФ, заключенный с такой болезнью «может быть освобожден судом от отбывания наказания».
Татьяна Москалькова, назначенная уполномоченным по правам человека в 2016 году, уже не первый раз выступает с предложением сделать освобождение заключенных по болезни обязательным.
В конце 2016 года сообщалось, что в учреждениях ФСИН находятся по меньшей мере 20 тысяч человек с заболеваниями, предполагающими освобождение от наказания в виде лишения свободы.