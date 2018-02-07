Из-за фиксированной стоимости поездки в Москве подорожал километр пути на такси

В 2017 году в Москве впервые за несколько лет увеличилась средняя стоимость километра поездки на такси, следует из отчета Аналитического центра при правительстве России. Неназванный источник «Коммерсанта» на рынке такси связал это с тем, что основные компании ввели фиксированный тариф — когда стоимость поездки рассчитывается сразу, а не зависит от фактического времени или расстояния.

Средняя стоимость километра падала с 2014 года (41 рубль) и в 2016 году составила всего 34 рубля. Но в 2017 году она снова резко увеличилась до 39 рублей за километр пути. При этом, как следует из данных правительства, средний чек поездки на такси в Москве продолжает стабильно падать. В 2017 году он составил 450 рублей, хотя в 2014 году был почти 700 рублей.

Представитель Uber заявил газете, что фиксированный тариф не мог повлиять на стоимость поездки, так как он складывается из тех же параметров, что и раньше. Другие компании отказались комментировать ценовую политику.