Французские власти снова разрешили Сулейману Керимову съездить в Россию

Необходимость повторной поездки в Россию Керимов объяснил «личными и семейными причинами», сообщил Претр РБК. По словам прокурора, поездка продлится несколько дней (точная длительность и даты неизвестны). Керимов вернется в Ниццу до конца недели, заявил Претр.

Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре 2017 года. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. По решению суда Ниццы Керимов находится под подпиской о невыезде и должен регулярно отмечаться в полиции.

В январе 2018 года французские правоохранительные органы разрешили Керимову на три дня съездить в Россию, чтобы навестить близкого родственника. Во время этой поездки Керимов успел встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.