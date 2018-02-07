Французские власти снова разрешили Сулейману Керимову съездить в Россию

Reuters
16:16, 7 февраля 2018
Надежный источник

Правоохранительные органы Франции во второй раз разрешили члену Совета Федерации Сулейману Керимову посетить Россию, сообщил Reuters прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Необходимость повторной поездки в Россию Керимов объяснил «личными и семейными причинами», сообщил Претр РБК. По словам прокурора, поездка продлится несколько дней (точная длительность и даты неизвестны). Керимов вернется в Ниццу до конца недели, заявил Претр.

Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре 2017 года. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. По решению суда Ниццы Керимов находится под подпиской о невыезде и должен регулярно отмечаться в полиции.
В январе 2018 года французские правоохранительные органы разрешили Керимову на три дня съездить в Россию, чтобы навестить близкого родственника. Во время этой поездки Керимов успел встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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