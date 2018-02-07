Дело Оюба Титиева передали в чеченское управление СК

Прокуратура Чечни передала дело чеченского правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков, из местного МВД в региональное управление СК. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

«Это, конечно, не совсем то, о чем просила [омбудсмен Татьяна] Москалькова, но это некое изменение», — заявил «Интерфаксу» адвокат Илья Новиков.