Дело Оюба Титиева передали в чеченское управление СК
Прокуратура Чечни передала дело чеченского правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков, из местного МВД в региональное управление СК. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.
«Это, конечно, не совсем то, о чем просила [омбудсмен Татьяна] Москалькова, но это некое изменение», — заявил «Интерфаксу» адвокат Илья Новиков.
Он отметил, что ранее Титиев дал подробные показания о том, «как проходил досмотр его автомобиля, как его задерживали и кто подкидывал наркотики». «Мы очень надеемся, что Следственный комитет начнёт свою работу по делу с проверки его показаний», — добавил адвокат.
60-летнего Оюба Титиева, руководителя чеченского отделения «Мемориала», обвиняют в хранении наркотиков. Чеченская полиция заявила, что в его машине было найдено 180 граммов марихуаны. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просила передать дело в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу — для «большей объективности» и «большего доверия в обществе». О передаче дела на федеральный уровень также просил «Международный мемориал».
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который публично назвал Титиева «наркоманом с анашой», выступил против передачи дела из Чечни. По его словам, разговоры об этом «ставят вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения».