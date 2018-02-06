Виски White Horse начнут разливать на заводе «Кристалл» в Подмосковье

Британская компания Diageo договорилась с российским «Кристаллом» о розливе в России трех брендов виски: Bellʼs, White Horse и Black & White. Производство планируют наладить до конца первого полугодия 2018 года.

Разливать шотландский виски по бутылкам планируют на заводе в подмосковном Корыстово. «Для „Кристалла“ контракт с Diageo — важный шаг, говорящий о том, что предприятие способно выпускать не только водку, но и продукты в других новых для себя сегментах», — заявил бренд-директор завода Станислав Кауфман.