Виски White Horse начнут разливать на заводе «Кристалл» в Подмосковье

Коммерсант
07:14, 6 февраля 2018
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Британская компания Diageo договорилась с российским «Кристаллом» о розливе в России трех брендов виски: Bellʼs, White Horse и Black & White. Производство планируют наладить до конца первого полугодия 2018 года.

Разливать шотландский виски по бутылкам планируют на заводе в подмосковном Корыстово. «Для „Кристалла“ контракт с Diageo — важный шаг, говорящий о том, что предприятие способно выпускать не только водку, но и продукты в других новых для себя сегментах», — заявил бренд-директор завода Станислав Кауфман.

Дистилляция, выдержка в бочках и купажирование виски будут происходить в Шотландии, «Кристалл» станет осуществлять только конечный этап производства — разлив по бутылкам.

Коммерсант
Бренды виски, которые Diageo планирует разливать в России, относятся к недорогому сегменту. Они занимают значительную часть российского портфеля компании. Bellʼs занимает 8,4% общего российского рынка виски, White Horse — 7,7%, а Black & White — 2,8%.
С 2016 года российская Beluga Group разливает на своем подмосковном заводе виски William Lawsonʼs (бренд принадлежит Bacardi).
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