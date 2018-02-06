В Туве задержали сирот, которые переночевали в здании агентства по делам семьи и детей

Тайга.инфо
18:21, 6 февраля 2018
Надежный источник

В Кызыле вечером 6 февраля задержали сирот, которые переночевали в здании агентства по делам семьи и детей в знак протеста против того, что им не выдают положенное по закону жилье. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщила одна из участниц акции протеста Сайсуу Байкара.

Полицию вызвали чиновники «после безуспешных попыток выдворить [сирот] из административного здания», пишет «Тайга.инфо». Сколько человек были задержаны, издание не уточняет. По предварительным данным, против одного из них возбуждено уголовное дело. 

Правозащитница, глава штаба Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак (помогает движению «Сироты Тувы. Право на жилье»), которая также была задержана, сообщила «Тайга.инфо», что полицейские допрашивают участников акции протеста и хотят задержать их на 48 часов.

Сироты Тувы в клетку 😡
Саян Дугержаа

Переговоры с чиновниками, пошедшими на контакт, но предложившими активистам снимать жилье за их же счет, закончились ничем. 

Тайга.инфо
Около 15 участников движения «Сироты Тувы. Право на жилье» 6 февраля переночевали в здании агентства по делам семьи и детей в Кызыле, чтобы привлечь внимание к своим проблемам с получением жилья. Сироты не ушли из здания агентства и днем 6 февраля; они добивались встречи с чиновниками.
По российским законам государство должно предоставлять сиротам жилье после того, как они покинут детские дома и интернаты. В начале 2018 года в Туве в очереди на жилье стояли 4611 сирот; более 1800 из них старше 23 лет.
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