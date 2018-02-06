В Туве задержали сирот, которые переночевали в здании агентства по делам семьи и детей

В Кызыле вечером 6 февраля задержали сирот, которые переночевали в здании агентства по делам семьи и детей в знак протеста против того, что им не выдают положенное по закону жилье. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщила одна из участниц акции протеста Сайсуу Байкара.

Полицию вызвали чиновники «после безуспешных попыток выдворить [сирот] из административного здания», пишет «Тайга.инфо». Сколько человек были задержаны, издание не уточняет. По предварительным данным, против одного из них возбуждено уголовное дело.

Правозащитница, глава штаба Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак (помогает движению «Сироты Тувы. Право на жилье»), которая также была задержана, сообщила «Тайга.инфо», что полицейские допрашивают участников акции протеста и хотят задержать их на 48 часов.