РБК: европейские банки ужесточили проверки клиентов из России

Европейские банки в рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ужесточили проверки клиентов-нерезидентов, включая россиян, пишет РБК.

Банки проверяют источник происхождения денежных средств клиента, требуя справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные вкладчиком средства сопоставимы с хранящимися на счету. Кроме того, кредитные организации уделяют особое внимание подтверждению налогового резидентства.

Клиентам, у которых банки обнаружат нарушения, грозит ограничение на операции по счету или его фактическая блокировка, когда финансовая организация будет запрашивать у клиента дополнительную информацию для проведения каждой операции.

По данным источников РБК, в одном из крупнейших банков Швейцарии под угрозой такой блокировки оказались счета нескольких тысяч россиян, которых заподозрили «в создании видимости смены налогового резидентства».

Европейским банкам могут грозить штрафы за неправильное предоставление информации, отмечают опрошенные изданием эксперты, и работать с «потенциально проблемными» клиентами им экономически не выгодно.