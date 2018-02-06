РБК: европейские банки ужесточили проверки клиентов из России

РБК
07:51, 6 февраля 2018
Надежный источник

Европейские банки в рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ужесточили проверки клиентов-нерезидентов, включая россиян, пишет РБК.

Банки проверяют источник происхождения денежных средств клиента, требуя справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные вкладчиком средства сопоставимы с хранящимися на счету. Кроме того, кредитные организации уделяют особое внимание подтверждению налогового резидентства.

Клиентам, у которых банки обнаружат нарушения, грозит ограничение на операции по счету или его фактическая блокировка, когда финансовая организация будет запрашивать у клиента дополнительную информацию для проведения каждой операции.

По данным источников РБК, в одном из крупнейших банков Швейцарии под угрозой такой блокировки оказались счета нескольких тысяч россиян, которых заподозрили «в создании видимости смены налогового резидентства».

Европейским банкам могут грозить штрафы за неправильное предоставление информации, отмечают опрошенные изданием эксперты, и работать с «потенциально проблемными» клиентами им экономически не выгодно.

«Если клиент не подтверждает выполнения требований внутреннего законодательства (той юрисдикции, где он является налоговым резидентом. — РБК) или не может предоставить документы, объясняющие происхождение денежных средств, банк может заблокировать счет или попросить клиента добровольно вывести средства и прекратить сотрудничество», — говорит руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

РБК
Россия с сентября 2018 года начнет обмениваться налоговой информацией с более чем 80 странам из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках обмена финансовые организации будут передавать информацию о счетах нерезидентов в налоговый орган, а тот, в свою очередь, направлять полученные данные фискальным службам других государств.
В преддверии вступления в силу соглашения об обмене информацией с членами ОЭСР в России был изменен принцип определения валютного резидентства граждан. Теперь, валютными резидентами считаются все граждане РФ, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на территории страны и за ее пределами. Однако отчитываться о зарубежных счетах должны только те россияне, которые живут в РФ не менее 183 дней в году.

Как контролируют счета россиян за рубежом

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме