Минспорт подал в суд на застройщиков стадионов для чемпионата мира по футболу в шести городах России

Министерство спорта России подало шесть исков к застройщикам стадионов для чемпионата мира по футболу. Общая сумма всех исков составляет 2,9 миллиарда рублей, сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на материалы арбитражного суда Москвы.

Иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов, заявили в Минспорте. По словам представителя ведомства, подрядчикам предлагали урегулировать иски в досудебном порядке.