Минспорт подал в суд на застройщиков стадионов для чемпионата мира по футболу в шести городах России
Министерство спорта России подало шесть исков к застройщикам стадионов для чемпионата мира по футболу. Общая сумма всех исков составляет 2,9 миллиарда рублей, сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на материалы арбитражного суда Москвы.
Иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов, заявили в Минспорте. По словам представителя ведомства, подрядчикам предлагали урегулировать иски в досудебном порядке.
Ведомство подало по два иска к ПСО «Казань» на 555,5 и 609,7 миллиона рублей и «Стройтрансгазу» на 531,6 и 483,5 миллиона рублей, а также к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 миллиона рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 миллиона рублей. Во всех исках, кроме «Крокуса», третьими лицами выступают заказчик на строительство стадионов «Спорт-инжиниринг» и компания «Арена-2018», осуществляющая экспертизу стадионов.