Минспорт подал в суд на застройщиков стадионов для чемпионата мира по футболу в шести городах России

RNS
19:56, 6 февраля 2018
Надежный источник

Министерство спорта России подало шесть исков к застройщикам стадионов для чемпионата мира по футболу. Общая сумма всех исков составляет 2,9 миллиарда рублей, сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на материалы арбитражного суда Москвы.

Иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов, заявили в Минспорте. По словам представителя ведомства, подрядчикам предлагали урегулировать иски в досудебном порядке.

Ведомство подало по два иска к ПСО «Казань» на 555,5 и 609,7 миллиона рублей и «Стройтрансгазу» на 531,6 и 483,5 миллиона рублей, а также к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 миллиона рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 миллиона рублей. Во всех исках, кроме «Крокуса», третьими лицами выступают заказчик на строительство стадионов «Спорт-инжиниринг» и компания «Арена-2018», осуществляющая экспертизу стадионов.

RNS
Компания «Стройтрансгаз» является генподрядчиком на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» — в Калининграде, «Синара» — в Екатеринбурге, производственно-строительное объединение «Казань» — в Саранске и Самаре.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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