Курсанты МЧС впервые за 17 лет не примут участия в параде в День Победы

Курсанты Академии гражданской защиты МЧС впервые с 2002 года не попали в список участников парада 9 мая на Красной площади, составленный Минобороны, сообщает РБК.

Причины, по которым Минобороны не включило курсантов МЧС в число участников парада Победы, пока не уточняются.

На сайте академии в январе было опубликовано сообщение о начале подготовки к участию в параде.