Курсанты МЧС впервые за 17 лет не примут участия в параде в День Победы
Курсанты Академии гражданской защиты МЧС впервые с 2002 года не попали в список участников парада 9 мая на Красной площади, составленный Минобороны, сообщает РБК.
Причины, по которым Минобороны не включило курсантов МЧС в число участников парада Победы, пока не уточняются.
На сайте академии в январе было опубликовано сообщение о начале подготовки к участию в параде.
2 февраля газета «Известия» сообщила, что курсанты МЧС не будут принимать участие в параде 9 мая. По версии издания, Минобороны приняло такое решение из-за того, что курсанты МЧС приняли участие во флешмобе в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации, записав свою версию клипа на «Satisfaction» Бенни Бенасси.
Источник РБК в МЧС, в свою очередь, категорически отрицает, что причина исключения курсантов академии из списка участников парада именно такая. «Академия гражданской защиты МЧС участие во флешмобе не принимала», — сказал он.