Директора подмосковной фирмы посадили за финансирование ИГ. Он утверждает, что помогал вернуть из Сирии своего брата
Московский окружной военный суд признал коммерческого директора красногорской фирмы ООО «Экспострой» Шамиля Нурмагомедова виновным в спонсировании террористической организации «Исламское государство», сообщает агентство «Москва».
Предприниматель приговорен к семи годам колонии общего режима по статье «содействие террористической деятельности».
Защита осужденного намерена обжаловать решение суда в ближайшее время.
По версии следствия, Шамиль Нурмагомедов приобретал для членов ИГ билеты в Турцию на сумму свыше 217 тысяч рублей.
Сам предприниматель своей вины не признает. Он утверждает, что деньги предназначались для возврата из Сирии его брата Марата, который в 2013 году отправился в эту страну воевать на стороне террористов. Чтобы вернуть Марата, на Ближний Восток ездил его отец Казим Нурмагомедов. Шамиль передавал деньги отцу. В итоге Марата удалось сначала переправить из Сирии в Турцию, а затем на Украину.
Казим Нурмагомедов был задержан 31 января после одного из заседаний по делу его сына Шамиля. Казима доставили в Дагестан, где заключили под арест по обвинению в содействии террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.