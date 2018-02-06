Директора подмосковной фирмы посадили за финансирование ИГ. Он утверждает, что помогал вернуть из Сирии своего брата

По версии следствия, Шамиль Нурмагомедов приобретал для членов ИГ билеты в Турцию на сумму свыше 217 тысяч рублей.

Сам предприниматель своей вины не признает. Он утверждает, что деньги предназначались для возврата из Сирии его брата Марата, который в 2013 году отправился в эту страну воевать на стороне террористов. Чтобы вернуть Марата, на Ближний Восток ездил его отец Казим Нурмагомедов. Шамиль передавал деньги отцу. В итоге Марата удалось сначала переправить из Сирии в Турцию, а затем на Украину.