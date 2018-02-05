Роскомнадзор рассказал о поддельных письмах с требованием удалить информацию
Неизвестные рассылают поддельные электронные письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию в сети. Об этом сообщил сам Роскомнадзор.
По данным ведомства, электронная рассылка осуществляется с общедоступных почтовых сервисов на «бланках» управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу за подписью несуществующих сотрудников.
При получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.
Согласно докладу международной правозащитной группы «Агора», в 2017 году было зафиксировано 115 706 отдельных фактов ограничения свободы в российском интернете. За тот же период Роскомнадзор внес в «черные списки» 88 тысяч сайтов. Каждый день в интернете блокировали 244 страницы.