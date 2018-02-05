Роскомнадзор рассказал о поддельных письмах с требованием удалить информацию

Неизвестные рассылают поддельные электронные письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию в сети. Об этом сообщил сам Роскомнадзор.

По данным ведомства, электронная рассылка осуществляется с общедоступных почтовых сервисов на «бланках» управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу за подписью несуществующих сотрудников.