Половина «олимпийских атлетов из России» пропустит церемонию открытия Игр

С учётом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие ещё не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.