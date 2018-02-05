Половина «олимпийских атлетов из России» пропустит церемонию открытия Игр

Команда России
20:59, 5 февраля 2018
Надежный источник

В церемонии открытия Игр в Пхенчхане примут участие 70-75 человек из команды «Олимпийские атлеты из России». Об этом сообщает сайт ОКР «Команда России».

С учётом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие ещё не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.

Команда России
На зимнюю олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов. Из-за допингового скандала они будут выступать под нейтральным флагом; на церемониях награждения вместо российского гимна будет звучать олимпийский. На форме атлетов не будет ни флага, ни герба России.
Церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане пройдет 9 февраля.

Дело российских спортсменов

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