На Мальдивах ввели чрезвычайное положение

Обновление. Арестован бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм, правивший страной с 1978 года до 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Гаюма.

Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 суток, сообщает Reuters.

Ямин принял такое решение после того, как Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении бывшего президента страны Мохамеда Нашида и еще восьмерых лидеров оппозиции, осужденных за терроризм.

Правительство отказалось исполнить решение Верховного суда. Вскоре после этого Ямин заявил, что, по его сведениям, Верховный суд планирует начать процедуру его импичмента. Введение чрезвычайного положения он объяснил «угрозой национальной безопасности».

Министр юстиции Мальдив Азима Шакур заявила, что по правилам чрезвычайного положения судьи страны лишаются неприкосновенности. Через несколько часов после этого в здание Верховного суда ворвались сотрудники служб безопасности Мальдив, сообщает Reuters со ссылкой на представителя суда Фейсала Адама.