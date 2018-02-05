Казанская полиция отказалась заводить уголовное дело из-за слова «воры». Его вытоптали в снегу перед приездом Путина
Отдел полиции «Япеева» в Казани отказался возбуждать уголовное дело о клевете из-за слова «воры», вытоптанного у стен Казанского кремля перед приездом Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Полицейские передали постановление об отказе в возбуждении дела в прокуратуру. Там примут окончательное решение о том, стоит ли возбуждать дело, пишет «Московский комсомолец».
24 января Казань посетил президент Владимир Путин. Накануне его приезда кто-то вытоптал в снегу около Казанского кремля слово «воры», из-за чего полиция начала проверку.
25 января в сообществе «Другая Казань» в фейсбуке было опубликовано фото справки по результатам проверки. В ней говорилось, что полиция не смогла изъять следы обуви, которой вытоптали буквы в слове «вор», потому что их замело снегом. В пресс-службе управления МВД по Казани «Московскому комсомольцу» заявили, что справка поддельная.