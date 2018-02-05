Казанская полиция отказалась заводить уголовное дело из-за слова «воры». Его вытоптали в снегу перед приездом Путина

Отдел полиции «Япеева» в Казани отказался возбуждать уголовное дело о клевете из-за слова «воры», вытоптанного у стен Казанского кремля перед приездом Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Полицейские передали постановление об отказе в возбуждении дела в прокуратуру. Там примут окончательное решение о том, стоит ли возбуждать дело, пишет «Московский комсомолец».