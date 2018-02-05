ФСБ пришла с обысками к и. о. премьера Дагестана и его подчиненным
Обновление. Источник «Интерфакса» рассказал, что оперативники МВД, ФСБ и СК проводят в Дагестане крупномасштабную антикоррупционную операцию, проверяя правильность расходования бюджетных средств, в первую очередь на развитие системы здравоохранения. На допросы доставлены уже семеро высокопоставленных чиновников.
Утром 5 февраля сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом РИА Новости неофициально рассказали в правоохранительных органах республики.
В то же время «Интерфакс» сообщает, что обыск также идет в доме и рабочем кабинете вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. По данным источников агентства, Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов доставлены в управление ФСБ на допрос.
В конце января стало известно, что в Дагестан приехала специальная комиссия из Москвы «для проверки состояния законности в республике».
19 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, после чего его отстранили от должности.
Кроме того, 2 февраля следственные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.