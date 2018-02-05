ФСБ пришла с обысками к и. о. премьера Дагестана и его подчиненным

РИА Новости
07:03, 5 февраля 2018
Требует подтверждения

Продолжение

Обновление. Источник «Интерфакса» рассказал, что оперативники МВД, ФСБ и СК проводят в Дагестане крупномасштабную антикоррупционную операцию, проверяя правильность расходования бюджетных средств, в первую очередь на развитие системы здравоохранения. На допросы доставлены уже семеро высокопоставленных чиновников.

Утром 5 февраля сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом РИА Новости неофициально рассказали в правоохранительных органах республики.

В то же время «Интерфакс» сообщает, что обыск также идет в доме и рабочем кабинете вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. По данным источников агентства, Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов доставлены в управление ФСБ на допрос.

В конце января стало известно, что в Дагестан приехала специальная комиссия из Москвы «для проверки состояния законности в республике».
19 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, после чего его отстранили от должности.
Кроме того, 2 февраля следственные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме