ФСБ пришла с обысками к и. о. премьера Дагестана и его подчиненным

В то же время «Интерфакс» сообщает, что обыск также идет в доме и рабочем кабинете вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. По данным источников агентства, Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов доставлены в управление ФСБ на допрос.

Утром 5 февраля сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом РИА Новости неофициально рассказали в правоохранительных органах республики.

На премьер-министра Дагестана завели дело о хищении. При обыске у него нашли золотой пистолет и два автомата

В конце января стало известно, что в Дагестан приехала специальная комиссия из Москвы «для проверки состояния законности в республике».

19 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, после чего его отстранили от должности.

Кроме того, 2 февраля следственные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.