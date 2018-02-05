Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Им стал Анатолий Карибов, который до этого работал временно исполняющим обязанности первого заместителя премьер-министра Дагестана, сообщает Интерфакс» со ссылкой на правительство и администрацию главы республики.

5 февраля Следственный комитет задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двоих его заместителей и бывшего министра образования республики. Их подозревают в воровстве бюджетных денег на социальные программы. До этого уголовные дела были возбуждены против мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Обоих называли людьми Гамидова.