Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Интерфакс
20:27, 5 февраля 2018
Надежный источник

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил временного премьер-министра.

Им стал Анатолий Карибов, который до этого работал временно исполняющим обязанности первого заместителя премьер-министра Дагестана, сообщает Интерфакс» со ссылкой на правительство и администрацию главы республики.

5 февраля Следственный комитет задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двоих его заместителей и бывшего министра образования республики. Их подозревают в воровстве бюджетных денег на социальные программы. До этого уголовные дела были возбуждены против мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Обоих называли людьми Гамидова.

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