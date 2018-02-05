19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения из-за снегопада в Москве

19 самолетов Airbus А320 компании «Аэрофлот» получили повреждения из-за «некачественной чистки взлетно-посадочных полос аэропортов в ходе снегопада в Москве». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Повреждения получили лопатки двигателей; это произошло из-за того, что после посадки самолетов работающие двигатели втягивали снег или лед, оставшийся на взлетной полосе, рассказал один из собеседников РБК. Другой источник издания пояснил, что такие повреждения не считаются серьезными, но с ними самолет нельзя эксплуатировать. Ремонт, по его словам, может занять несколько дней.

«Аэрофлот» отказался от комментариев.