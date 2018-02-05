19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения из-за снегопада в Москве

РБК
14:46, 5 февраля 2018
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19 самолетов Airbus А320 компании «Аэрофлот» получили повреждения из-за «некачественной чистки взлетно-посадочных полос аэропортов в ходе снегопада в Москве». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Повреждения получили лопатки двигателей; это произошло из-за того, что после посадки самолетов работающие двигатели втягивали снег или лед, оставшийся на взлетной полосе, рассказал один из собеседников РБК. Другой источник издания пояснил, что такие повреждения не считаются серьезными, но с ними самолет нельзя эксплуатировать. Ремонт, по его словам, может занять несколько дней.

«Аэрофлот» отказался от комментариев.

Источник в одной из крупных авиакомпаний сказал РБК, что такие повреждения в России зимой «не являются чем-то уникальным».

РБК
С 3 по 5 февраля в Москве продолжался сильный снегопад; месячная норма снега была превышена в 1,25 раза, высота сугробов достигла 55 см. Из-за снегопада и ветра погиб один человек (его ударило током из-за оборвавшегося провода), еще пять пострадали. В Москве упало более двух тысяч деревьев, в аэропортах города за два с половиной дня задержали и отменили более 800 рейсов.

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