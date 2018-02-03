МВД: в акциях «Россия в моем сердце» приняли участие более полумиллиона человек

В 129 российских городах 3 февраля прошли акции «Россия в моем сердце», которые позиционировались как «патриотические митинги-концерты».

По данным МВД РФ, в них приняли участие более 520 тысяч человек, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Акции прошли в 129 городах России. В Грозном на акцию, по данным регионального МВД, пришли 170 тысяч человек. В Москве на концерте на Васильевском спуске присутствовали более 60 тысяч человек.

Челябинск, 3 февраля 2018 года АлексаSpuндр Кондратюк /

Сочи, 3 февраля 2018 года Артур Лебедев / ТАСС / Scanpix / LETA

Акцию «Россия в моем сердце» инициировала Общественная палата РФ, чтобы «продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны». Судя по фотографиям с акций, большинство плакатов были посвящены грядущей Олимпиаде, участие в которой российских спортсменов было ограничено.