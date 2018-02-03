Испания выдала США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Представ перед судом в США, Левашов заявил о своей невиновности, сообщил его адвокат РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США «прекращения захватов россиян по всему миру».

«Следствие считает, что Левашов контролировал и управлял ботнетом Kelihos, который использовался для распространения сотен миллионов мошеннических писем в год, перехвата данных финансовых аккаунтов тысяч американцев и распространения вируса-вымогателя через наши сети», — заявили в Минюсте США.

Петр Левашов был задержан в Испании по запросу США в апреле 2017 года. США разыскивали его с 2009 года. Его обвиняют в создании ботнета Kelihos, который состоял из более 100 тысяч зараженных компьютеров и использовался для распространения вирусов и спама.

В испанском суде Левашов утверждал , что является офицером российской армии с секретной специальностью, что работал на «Единую Россию» и собирал информацию на оппозицию. Он утверждал, что в США его будут пытать и угрожал совершить самоубийство.

В октябре 2017 года РИА Новости сообщило , что Левашова заочно арестовали в России по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации и создание вредоносных программ и объявили в международный розыск.

За последние годы в США были осуждены за кибермошенничество несколько граждан РФ. Как правило, они были задержаны по запросу американских властей в третьих странах и выданы США.