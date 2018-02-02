Ушел на пенсию начальник карельской ИК-7. О пытках в этой колонии рассказывал Ильдар Дадин
Начальник карельской исправительной колонии № 7 Сергей Коссиев ушел в отставку с связи с достижением пенсионного возраста. Об этом «Медиазоне» сообщили в региональном управлении ФСИН.
Ранее об уходе Коссиева с должности со ссылкой на родственников заключенных сообщило движение «За права человека».
Временно исполняющим обязанности начальника учреждения назначен заместитель Коссиева Сергей Морозов.
В карельской ИК-7 отбывал наказание гражданский активист Ильдар Дадин, осужденные за повторные нарушения на митингах. В ноябре 2016 года он рассказал пытках, в которых, по его словам, участвовал и начальник колонии Сергей Коссиев (письмо с рассказом опубликовала «Медуза»).
Информацию о пытках и избиениях в колонии подтвердили и другие заключенные и их родственники. ФСИН и Следственный комитет провели проверки, но не нашли нарушений.
Ильдара Дадина в конце 2016 года перевели в другую колонию. В феврале 2017-го Верховный суд отменил приговор, и активист вышел на свободу.