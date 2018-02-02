Ушел на пенсию начальник карельской ИК-7. О пытках в этой колонии рассказывал Ильдар Дадин

Начальник карельской исправительной колонии № 7 Сергей Коссиев ушел в отставку с связи с достижением пенсионного возраста. Об этом «Медиазоне» сообщили в региональном управлении ФСИН.

Ранее об уходе Коссиева с должности со ссылкой на родственников заключенных сообщило движение «За права человека».