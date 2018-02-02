ЦИК: Жириновского по телевизору показывают больше, чем Путина (как кандидата, а не как президента)

Центризбирком отчитался о мониторинге федеральных телеканалов с 22 по 31 января и том, как они освещают деятельность кандидатов на выборах президента России. Результаты объявила 2 февраля секретарь избирательной комиссии Майя Гришина.

Она рассказала, что всего на телеканалах за десять дней вышли 986 сюжетов о кандидатах общей продолжительностью почти 15 часов. Лидером по освещению избирательной кампании стал Владимир Жириновский из ЛДПР, которому посвятили 23% эфира. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 13%.

Кандидатуре действующего главы государства Владимира Путина уделили только 11% эфира. В ЦИКе не пояснили, как они отличали сюжеты о Путине-президенте от сюжетов о Путине-кандидате.

Остальным кандидатам посвятили от 7% до 11% эфира. Гришина добавила, что Центризбирком удовлетворен тем, как каналы освещают кампанию.