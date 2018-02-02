ЦИК: Жириновского по телевизору показывают больше, чем Путина (как кандидата, а не как президента)

ТАСС
11:29, 2 февраля 2018
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Центризбирком отчитался о мониторинге федеральных телеканалов с 22 по 31 января и том, как они освещают деятельность кандидатов на выборах президента России. Результаты объявила 2 февраля секретарь избирательной комиссии Майя Гришина.

Она рассказала, что всего на телеканалах за десять дней вышли 986 сюжетов о кандидатах общей продолжительностью почти 15 часов. Лидером по освещению избирательной кампании стал Владимир Жириновский из ЛДПР, которому посвятили 23% эфира. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 13%.

Кандидатуре действующего главы государства Владимира Путина уделили только 11% эфира. В ЦИКе не пояснили, как они отличали сюжеты о Путине-президенте от сюжетов о Путине-кандидате.

Остальным кандидатам посвятили от 7% до 11% эфира. Гришина добавила, что Центризбирком удовлетворен тем, как каналы освещают кампанию.

«Владимиру Путину как кандидату было посвящено 11% эфира, кандидату от ЛДПР Владимиру Жириновскому — 23%, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину — 13%», — добавила Гришина.

ТАСС
Президент Путин отказался уходить в отпуск на время избирательной кампании (закон это не запрещает). Федеральные телеканалы уделяют его работе (заседаниям, встречам, переговорам и поездкам) по несколько сюжетов в каждом выпуске новостей — вот, например, выпуски Первого канала.
Сюжеты об избирательной кампании идут на телеканалах, как правило, отдельными блоками. Вероятно, именно их ЦИК использовал в своем исследовании.

Путин снова идет в президенты

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