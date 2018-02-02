Суд обязал должника раскрыть состояние онлайн-кошелька. Его криптовалюту хотят использовать для расчетов с кредиторами

Арбитражный суд Москвы обязал российского гражданина, который был признан банкротом, раскрыть данные о состоянии его онлайн-кошелька. Об этом сообщает РИА Новости.

О раскрытии данных суд просил конкурсный управляющий, который считает, что криптовалюту должника нужно включить в перечень имущества для расчета с кредиторами. Управляющий также требует предоставить ему доступ к кошельку. По его мнению, в противном случае должники смогут «прятать имущество в биткоины».

Представитель должника утверждал, в свою очередь, что «криптовалюта не признана государством» и является не имуществом, а информацией.