Модель Кейт Аптон обвинила основателя Guess в домогательствах. Акции компании рухнули

Американская модель Кейт Аптон обвинила одного из основателей и креативного директора компании Guess Пола Марчиано в сексуальных домогательствах. Об этом она написала в инстаграме.

A post shared by Kate Upton (@kateupton) on Jan 31, 2018 at 2:15pm PST

Аптон не привела никаких деталей сексуальных домогательств, которые якобы совершил Марчиано. В том числе она не пояснила, домогался он ее или кого-то еще. В разговоре с TMZ она заявила, что объяснит свой пост позднее.

Сам Марчиано категорически отверг заявления Аптон и предложил ей обратиться в суд, потому что он не понимает, о чем идет речь. Он добавил, что Guess помогла Аптон начать карьеру и стать звездой, но потом компания разорвала контракт, так как модель приходила на съемки «в ужасном виде». По мнению Марчиано, это может быть причиной обвинений.

После заявлений Аптон акции Guess за день торгов упали почти на 18%.