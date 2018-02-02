Модель Кейт Аптон обвинила основателя Guess в домогательствах. Акции компании рухнули

TMZ
06:00, 2 февраля 2018
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Американская модель Кейт Аптон обвинила одного из основателей и креативного директора компании Guess Пола Марчиано в сексуальных домогательствах. Об этом она написала в инстаграме.

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На скриншоте: Очень разочаровывает, что такой важный для женщин бренд Guess до сих пор позволяет Полу Марчиано быть креативным директором. В подписи: Нельзя позволять ему использовать свою власть в этой отрасли, чтобы сексуально и эмоционально домогаться женщин.

Аптон не привела никаких деталей сексуальных домогательств, которые якобы совершил Марчиано. В том числе она не пояснила, домогался он ее или кого-то еще. В разговоре с TMZ она заявила, что объяснит свой пост позднее.

Сам Марчиано категорически отверг заявления Аптон и предложил ей обратиться в суд, потому что он не понимает, о чем идет речь. Он добавил, что Guess помогла Аптон начать карьеру и стать звездой, но потом компания разорвала контракт, так как модель приходила на съемки «в ужасном виде». По мнению Марчиано, это может быть причиной обвинений.

После заявлений Аптон акции Guess за день торгов упали почти на 18%.

Свои обвинения Аптон сопроводила хэштегом #metoo (англ. — меня тоже), который используется в рамках кампании по противодействию сексуальному насилию в США и других странах.
Начало кампании положили обвинения против продюсера Харви Вайнштейна, о домогательствах со стороны которого рассказали десятки женщин. Его в том числе обвинили в изнасилованиях.
Заявления против Вайнштейна и других известных деятелей культуры и шоу-бизнеса, в том числе актера Кевина Спейси, привели к тому, что многие компании отказались с ними работать. Полиция начала расследования по некоторым из эпизодов, но официально обвинения никому не предъявлены.

Обвинения в домогательствах

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