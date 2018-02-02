Именем Дмитрия Хворостовского назвали оперный театр в Красноярске

Решение было принято специальной комиссией при участии родственников певца. Изменения на вывесках и афишах театра будут внесены в ближайшие две недели.

Красноярскому оперному театру присвоено имя Дмитрия Хворостовского. Об этом 2 февраля объявила исполняющая обязанности министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Кроме того, по словам Мироненко, на следующей неделе будут объявлены открытые международные конкурсы на создание памятника у института искусств и двух мемориальных досок, которые будут размещены на училище, где учился Дмитрий Хворостовский, и на доме, где он жил в детстве.

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года. Он был одним из самых известных оперных певцов в России и мире.

22 ноября 2017 года Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет. Двумя годами ранее у него была обнаружена опухоль головного мозга, из-за которой ему пришлось прервать концертную деятельность.