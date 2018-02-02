В Госдепартаменте США объяснили, каким образом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями, мог попасть в страну. Представитель Госдепа Хизер Науэрт отказалась комментировать конкретный случай Нарышкина, но объяснила, как это могло произойти.

По словам Науэрт, в интересах национальной безопасности США, как и любая страна, могут приостановить санкционный режим.