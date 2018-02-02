Госдеп — о визите Нарышкина в США: в интересах национальной безопасности санкции можно приостановить
В Госдепартаменте США объяснили, каким образом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями, мог попасть в страну. Представитель Госдепа Хизер Науэрт отказалась комментировать конкретный случай Нарышкина, но объяснила, как это могло произойти.
По словам Науэрт, в интересах национальной безопасности США, как и любая страна, могут приостановить санкционный режим.
«Не секрет, что, вопреки нашим разногласиям с властями России, о которых мы уже говорили, есть области, где мы должны сотрудничать — в том числе борьба с терроризмом и „Исламским государством“», — заметила Науэрт (англ. яз).
Нарышкин находится под санкциями в связи с конфликтом на Украине с 2014 года, когда он занимал пост спикера Государственной думы.
30 января 2018 года посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Нарышкин приезжал на встречу с американскими коллегами. По данным The Washington Post, он встречался с главой ЦРУ Майком Помпео, а в США также приехали глава ФСБ Александр Бортников и начальник Главного разведывательного управления Минобороны Игорь Коробов.
Помпео в письме лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру заявил, что встреча с российскими коллегами была нужна, чтобы «обезопасить Америку». Какие конкретно вопросы обсуждались на встрече, неизвестно.