Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер»

Ведомости
21:50, 1 февраля 2018
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Компания «Чентромобиле-Пионер», принадлежащая A&NN Investments Александра Мамута, купила здание кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В ходе торгов 31 января, в которых участвовали и другие связанные с Мамутом компании, стоимость здания выросла с 72,5 до 123,1 миллиона рублей.

Ранее здание находилось в городской собственности и арендовалось компанией «Чентромобиле-Пионер».

Кинотеатр «Пионер» открылся в 1953 году. К 2008 году муниципальный кинотеатр практически перестал работать. Мамут приобрел «Чентромобиле-Пионер», компанию, владеющую правом аренды этого кинотеатра до 2017 года, за 70 миллионов рублей, писал «Коммерсантъ». В 2017 году договор аренды был продлен до 2026 года.

Ведомости
Бизнесмену Александру Мамуту принадлежат крупнейшие российские сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», а также крупнейший сервис продажи билетов в кино «Рамблер.Касса». В 2017 году сервис стал продавать билеты в кино с 10-процентной наценкой, что вызвало недовольство прокатчиков.
«Пионер» — единственный кинотеатр в России, показавший фильм «Смерть Сталина» после отзыва у него прокатного удостоверения. Показы продолжались два дня и были остановлены после того, как министерство культуры пригрозило кинотеатру санкциями.
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