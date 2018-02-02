Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер»

Кинотеатр «Пионер» открылся в 1953 году. К 2008 году муниципальный кинотеатр практически перестал работать. Мамут приобрел «Чентромобиле-Пионер», компанию, владеющую правом аренды этого кинотеатра до 2017 года, за 70 миллионов рублей, писал «Коммерсантъ». В 2017 году договор аренды был продлен до 2026 года.