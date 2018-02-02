Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер»
Компания «Чентромобиле-Пионер», принадлежащая A&NN Investments Александра Мамута, купила здание кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».
В ходе торгов 31 января, в которых участвовали и другие связанные с Мамутом компании, стоимость здания выросла с 72,5 до 123,1 миллиона рублей.
Ранее здание находилось в городской собственности и арендовалось компанией «Чентромобиле-Пионер».
Кинотеатр «Пионер» открылся в 1953 году. К 2008 году муниципальный кинотеатр практически перестал работать. Мамут приобрел «Чентромобиле-Пионер», компанию, владеющую правом аренды этого кинотеатра до 2017 года, за 70 миллионов рублей, писал «Коммерсантъ». В 2017 году договор аренды был продлен до 2026 года.