В Сан-Франциско простят все правонарушения за 40 лет, связанные с марихуаной
В Сан-Франциско отменят все вынесенные с 1975 года решения по делам о правонарушениях, связанных с марихуаной.
Все данные о задержаниях и судебных решениях будут удалены из полицейских баз, объявил окружной прокурор Сан-Франциско Джордж Гаскон.
Все приговоры по уголовным делам, связанным с марихуаной, вынесенные за более чем 40 лет, будут отправлены на пересмотр, с целью их переквалификации в правонарушения и/или отмены.
По оценкам окружного прокурора, отменены будут решения по примерно 3000 делам о правонарушениях. На пересмотр будут отправлены около 4,9 тысяч уголовных дел.
«Мы хотим устранить ошибки, связанные с провальной войной с наркотиками, которая велась в этой стране в течение многих лет, и начать возмещать часть вреда, нанесенного не только всей стране, но этническим общинам», — заявил Гаскон на пресс-брифинге (англ.яз.).