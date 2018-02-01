В Сан-Франциско простят все правонарушения за 40 лет, связанные с марихуаной

В Сан-Франциско отменят все вынесенные с 1975 года решения по делам о правонарушениях, связанных с марихуаной.

Все данные о задержаниях и судебных решениях будут удалены из полицейских баз, объявил окружной прокурор Сан-Франциско Джордж Гаскон.

Все приговоры по уголовным делам, связанным с марихуаной, вынесенные за более чем 40 лет, будут отправлены на пересмотр, с целью их переквалификации в правонарушения и/или отмены.

По оценкам окружного прокурора, отменены будут решения по примерно 3000 делам о правонарушениях. На пересмотр будут отправлены около 4,9 тысяч уголовных дел.