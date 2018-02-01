СК — о деле Мисюриной: ежегодно против врачей возбуждают сотни дел и они не вызывают сомнений

Следственный комитет России
08:46, 1 февраля 2018
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Следственный комитет в очередной раз заявил, что считает несостоятельными сомнения в качестве расследования уголовного дела против московского врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что ежегодно в СК поступают тысячи жалоб граждан на врачебные ошибки, а на личном приеме у главы ведомства Александра Бастрыкина этому посвящена каждая третья беседа. Все эти жалобы и возбужденные по их результатам уголовные дела, по словам Петренко, не вызывают сомнений и резонанса среди врачей, граждан и надзорных органов.

Петренко также ответила на просьбу прокуратуры Юго-Западного округа города Москвы отменить приговор Мисюриной. Представитель СК напомнила, что при передаче дела в суд у прокуроров к нему не возникло вопросов и они просили признать Мисюрину виновной. Нарушения, замечает Петренко, были выявлены только после общественного резонанса. «Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», — добавила она.

«В 2017 году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175. Ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача частной клиники Мисюриной. Ни в профессиональном сообществе, ни среди граждан, ни среди надзорных органов», — заявила Петренко.

Следственный комитет России
Мисюрину осудили на два года колонии общего режима за оказание услуг ненадлежащего качества, из-за чего погиб пациент. Она отрицала свою вину, защита утверждала, что Мисюрина — квалифицированный врач, а ее действия не могли привести к гибели человека.
После приговора на дело Мисюриной обратили внимание представители московских больниц, а также руководство мэрии во главе с Сергеем Собяниным. 31 января прокуратура объявила, что хочет добиваться отмены приговора и возвращения дела в надзорное ведомство.

Дело Елены Мисюриной

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