Следственный комитет в очередной раз заявил, что считает несостоятельными сомнения в качестве расследования уголовного дела против московского врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что ежегодно в СК поступают тысячи жалоб граждан на врачебные ошибки, а на личном приеме у главы ведомства Александра Бастрыкина этому посвящена каждая третья беседа. Все эти жалобы и возбужденные по их результатам уголовные дела, по словам Петренко, не вызывают сомнений и резонанса среди врачей, граждан и надзорных органов.

Петренко также ответила на просьбу прокуратуры Юго-Западного округа города Москвы отменить приговор Мисюриной. Представитель СК напомнила, что при передаче дела в суд у прокуроров к нему не возникло вопросов и они просили признать Мисюрину виновной. Нарушения, замечает Петренко, были выявлены только после общественного резонанса. «Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», — добавила она.