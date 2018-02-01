Семьям моряков с пропавшего судна «Восток» выплатят по 1,5 миллиона рублей

Помимо компенсации от владельцев судна, еще предусмотрены страховые выплаты и средства от государства, уточнил он.

Компания-судовладелец пропавшего в Японском море судна «Восток» выплатит по 1,5 миллиона рублей родственникам членов экипажа в качестве компенсации. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор компании «ДВ-флот» Станислав Мальчевский.

«Официально признать экипаж погибшим должен суд, но документ, который мне выдали в Морском координационно-спасательном центре Владивостока об остановке активной фазы поисков, дает мне право предпринимать действия, связанные с выплатами компенсаций», — сказал Мальчевский.

Рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, пропало без вести 25 января. В ходе поисковой операции, продолжавшейся пять дней, удалось найти лишь несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей.

29 января активную фазу поисков судна было решено прекратить в связи с тем, что не осталось надежды найти членов экипажа живыми.